Рейс Москва-Калининград возвращается в Шереметьево из-за неполадок

Капитану самолета Boeing 737-9GP, летевшему из Москвы в Калининград, пришлось развернуть борт в воздухе, чтобы вернуться в аэропорт Шереметьево. У авиалайнера возникли неполадки в работе навигационной системы, сообщает Baza .

Самолет находился в воздухе 1,5 часа. Затем командир заявил диспетчерам, что воздушное судно не способно выдерживать данные навигационные характеристики. Это означает, что навигационная система борта не может обеспечить требуемую точность и надежность.

Предварительно, в ходе полета могли возникнуть ошибки в работе бортового оборудования. Также проблемы могут быть связаны с неточными данными или трудностями с приемом сигналов.

Самолет принадлежит авиакомпании «Россия».

Ранее огромная очередь образовалась на паспортном контроле в Шереметьево. Пассажиры трех рейсов стояли в ней около двух часов.