Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Гонконг задержали из-за авиадебошира

По словам очевидца, когда самолет двигался на взлет объявили о возвращении на стоянку из-за пассажира бизнес-класса. По его словам, он начал вести себя неадекватно.

В результате рейс задержали более чем на два часа и самолет вылетел позже.

Ранее сотрудники полиции задержали пассажира рейса Ереван — Москва, который во время полета пытался открыть дверь и агрессивно вел себя в отношении бортпроводников.