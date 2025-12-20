сегодня в 21:21

Регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке у погибшего подростка в Химках

Подросток в подмосковной Сходне мог погибнуть из-за взрыва регенеративного патрона РП-4, детонация произошла в рюкзаке, сообщает Baza .

По предварительным данным, у погибшего подростка взорвался предмет, предварительно идентифицированный как регенеративный патрон РП-4 — это ключевой элемент изолирующих противогазов. «Умельцы» добавляют туда горючее, чтобы получился «красивый взрыв».

Предмет взорвался за спиной мальчика — осколки пробили спину и попали в сердце. Он погиб на месте.

Второй парень в тяжелом состоянии, женщина — в состоянии средней тяжести. На месте продолжают работать все оперативные службы. СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В соцсетях сообщают, что подростки состояли в сообществе диггеров и регулярно гуляли по «заброшкам».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.