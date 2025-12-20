Минздрав рассказал о состояние двух пострадавших при взрыве в Сходне

Состояние двух пострадавших при взрыве неизвестного устройства в подмосковной Сходне оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщили в Минздраве региона.

«В результате взрыва пострадало три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Подросток стал жертвой взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках в субботу вечером. Также ранены еще один подросток и проходившая мимо женщина.

На месте работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

