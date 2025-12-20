Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Подмосковье
Фото - © 112
Один человек погиб и двое пострадали при взрыве неустановленного предмета в городском округе Химки. Проводится проверка, сообщает 112.
ЧП произошло в субботу вечером в Банном переулке микрорайона Сходня. При взрыве пострадали 51-летняя женщина Светлана К. и 15-летний подросток. Еще один подросток скончался на месте. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.
На месте происшествия работают городские экстренные службы.
Ранее два человека погибли и двое пострадали при взрыве гидродинамического стенда в лаборатории в Перми.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.