сегодня в 11:00

Двое погибли при взрыве гидродинамического стенда в лаборатории в Перми

В результате ЧП погибли два человека, пострадали еще двое.

На месте взрыва сейчас работают специалисты экстренных служб. Других подробностей инцидента пока нет.

Ранее на востоке Москвы 12-летний подросток пострадал из-за взрыва петарды. У него диагностировали ожог третьей степени, травмы грудной клетки и рук.

