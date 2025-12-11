Двое погибли при взрыве гидродинамического стенда в лаборатории в Перми
В лаборатории Пермского национальный исследовательского политехнического университета произошел взрыв гидродинамического стенда, сообщает РЕН ТВ.
В результате ЧП погибли два человека, пострадали еще двое.
На месте взрыва сейчас работают специалисты экстренных служб. Других подробностей инцидента пока нет.
