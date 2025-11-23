Редкий японский кит скончался на Камчатке из-за сетей рыбаков

сегодня в 14:38

На берегу Камчатского края нашли труп японского кита. Причины его смерти неизвестны, сообщает РЕН ТВ .

Передняя часть головы кита была сильно оплетена веревками. Они перемотали верхнюю челюсть, ус и, скорее всего, попали в пасть.

Гладкие киты довольно часто погибают, запутываясь в рыболовных снастях, рассказала специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница. При этом японские киты малочисленны.

Ранее на Сахалине местные жители нашли труп 12-метрового сельдяного кита. Он мог погибнуть еще до выброса на берег.

