Редкий японский кит скончался на Камчатке из-за сетей рыбаков
Фото - © скриншот
На берегу Камчатского края нашли труп японского кита. Причины его смерти неизвестны, сообщает РЕН ТВ.
Передняя часть головы кита была сильно оплетена веревками. Они перемотали верхнюю челюсть, ус и, скорее всего, попали в пасть.
Гладкие киты довольно часто погибают, запутываясь в рыболовных снастях, рассказала специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница. При этом японские киты малочисленны.
Ранее на Сахалине местные жители нашли труп 12-метрового сельдяного кита. Он мог погибнуть еще до выброса на берег.
