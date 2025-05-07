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Ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве

Ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа в многоэтажном доме на улице Булатниковская в Москве. Мальчик родился в 2021 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пострадавшего увезли в больницу. Дома он находился вместе с бабушкой.

Женщина отвлеклась ненадолго и ребенок, оперевшись на сетку от комаров, выпал из окна квартиры. Прокуратура проводит проверку.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа жилого дома на юге Москвы. Она попала в больницу.