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Двухлетняя девочка выпала из окна 6-го этажа жилого дома на юге Москвы

Девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры на шестом этаже жилого дома на юге российской столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в одну из городских больниц.

По предварительной информации, оставшаяся без присмотра девочка выпала из окна, когда оперлась на москитную сетку.

Столичная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия, а также держит на контроле ход и результаты проверки по факту случившегося.