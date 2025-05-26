Ребенок выпал из окна на востоке Москвы, опершись на москитную сетку

Девочка 2023 г. р. оперлась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, расположенной на 2-й Владимирской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В то время, когда произошел инцидент, мамы малышки рядом не было — она ненадолго вышла в другую комнату.

Ребенка госпитализировали. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств сучившегося и ход проводимой проверки.

Родителям напоминают о том, что нельзя оставлять маленьких детей одних в помещении с открытым окном и в случае, если есть вероятность, что малыш сам откроет его. Москитная сетка не спасет ребенка от выпадения.

Ранее годовалая девочка выпала из окна квартиры на улице Полбина в Москве. Она выжила, но попала в больницу.