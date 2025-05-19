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Годовалая малышка выпала из окна квартиры на улице Полбина в Москве

Девочка 2024 года рождения выпала из окна квартиры жилого дома на ул. Полбина в столице. Она оперлась на москитную сетку, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

По предварительным данным, малышка осталась без присмотра матери. Она подобралась к окну, оперлась на москитную сетку, после чего выпала.

Ребенок выжил. Девочку доставили в больницу.

Дело находится на контроле Люблинской межрайонной прокуратуры. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее мальчик 2021 года рождения выпал из окна третьего этажа в Москве. Он оперся на сетку от комаров.