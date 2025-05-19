Годовалая малышка выпала из окна квартиры на улице Полбина в Москве
Девочка 2024 года рождения выпала из окна квартиры жилого дома на ул. Полбина в столице. Она оперлась на москитную сетку, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По предварительным данным, малышка осталась без присмотра матери. Она подобралась к окну, оперлась на москитную сетку, после чего выпала.
Ребенок выжил. Девочку доставили в больницу.
Дело находится на контроле Люблинской межрайонной прокуратуры. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее мальчик 2021 года рождения выпал из окна третьего этажа в Москве. Он оперся на сетку от комаров.