Ребенок выпал из окна 3 этажа в Твери

Маленький ребенок выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома в Твери. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел 25 августа на улице Склизкова в Твери. Семья с ребенком пришла на просмотр квартиры перед сделкой купли-продажи недвижимости.

В результате четырехлетний мальчик пострадал. Он облокотился на сетку от насекомых и выпал из окна. Ребенка увезла скорая помощь.

Ранее следственный комитет задержал москвича, которого подозревают в убийстве женщины с мальчиком 2023 года рождения. Они были найдены мертвыми во дворе дома со следами падения с большой высоты.