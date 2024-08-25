СК: подозреваемого в убийстве женщины с ребенком москвича задержали

Мужчину, обнаруженного в квартире, из окна которой выпали женщина с ребенком в ЖК «Лефортово парк», задержали. Об этом сообщает пресс-служба московского Следственного комитета.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину. Он не открывал квартиру, однако силовикам удалось зайти внутрь.

Утром 25 августа во дворе ЖК «Лефортово парк» в Москве обнаружили два трупа — женщины и ее сына 2023 года рождения. Они, как считает прокуратура, упали с высоты. В соцсетях писали, что некий мужчина сбросил жертв с 16-го этажа.

Ранее задержанного, предположительно, видели голым в квартире, из которой могли упасть женщина и ребенок. Очевидцы сообщали, что он был в нетрезвом состоянии.