Ребенок разбил градусник и добавил ртуть в чай матери в Подмосковье

Ребенок разбил градусник и добавил ртуть в чай матери в подмосковном Наро-Фоминске. Пострадавшую в состоянии средней тяжести экстренно госпитализировали, сообщает 112 .

Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Маршала Жукова. Ребенок разбил градусник и вылил содержимое в чай, который выпила мать, не подозревая о веществе внутри.

Прибывшие на вызов медики доставили 45-летнюю женщину доставили в медучреждение.

