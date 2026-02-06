Семья в Дагестане отравилась магазинными хинкалами

В городе Дербент (Дагестан) начата процессуальная проверка по факту отравления семьи, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

В ходе мониторинга соцсетей выявлена публикация о возможном пищевом отравлении семьи, в том числе и ребенка.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, причины и условия, способствовавшие возникновению угрозы жизни и здоровью семьи.

Как ранее написали в Telegram-каналах, четыре человека почувствовали себя плохо после употребления в пищу замороженного полуфабриката — хинкала, который был куплен в магазине. У всех пострадавших через несколько часов после еды появились характерные симптомы отравления: сильная головная боль, рвота и головокружение.

На данный момент состояние пострадавших, сведения о производителе и торговой точке, где был куплен продукт, не раскрываются.

