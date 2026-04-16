Ребенок пытался поджечь электрощиток возле детсада в Петербурге

Зумер пытался поджечь электрощиток возле детского сада в Красном Селе в Санкт-Петербурге. Однако мимо проходил другой ребенок, который спас ситуацию, сообщает «Mash на Мойке» .

Юный поджигатель уже был возле щитка, когда увидел прохожих — мать с сыном. Зумер замешкался, но все же решил завершить начатое.

Когда пламя вспыхнуло, поджигатель спешно покинул место происшествия. Ребенок-очевидец не растерялся и принялся быстро тушить пожар. У него это получилось.

Ранее сотрудники МЧС в Чите ликвидировали пожар сухой растительности на площади 500 кв. м. Еще немного, и огонь мог перекинуться на гаражный кооператив. Оказалось, что в этом виноват девятилетний школьник.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.