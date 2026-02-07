Ребенок попал под нож во время нападения на общежитие медвуза в Уфе
Фото - © Медиасток.рф
Несовершеннолетний был ранен во время нападения мужчины с ножом на общежитие медицинского вуза в Уфе в Республике Башкортостан. Его отвезли в ГДКБ №17, сообщает Mash.
Двое раненых студентов находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо — в среднем.
Напавшего на общежитие задержали. С ним работают правоохранители.
Днем 7 февраля мужчина с ножом зашел в общежитие медуниверситета в Уфе в Республике Башкортостан. Он нанес ранения шестерым студентам и, предположительно, работнику полиции.
