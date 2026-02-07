Подросток устроил массовую резню в общежитии медвуза в Уфе

Фото - © А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

сегодня в 15:35

Подросток с ножом зашел в общежитие медвуза в Уфе и ранил 6 человек

Подросток с ножом зашел в общежитие медицинского университета в Уфе в Республике Башкортостан. Он нанес ранения шестерым студентам и сотруднику полиции, сообщает « 112 ».

Нападение случилось в корпусе на улице Репина. Там живут иностранные студенты.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк написала в своем Telegram-канале, что его задержали полицейские. Обстоятельства инцидента выясняют.

Ранее в Подмосковье мужчина поссорился с матерью и отчимом. Затем он взял нож и напал на них.

