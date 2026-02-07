Подросток устроил массовую резню в общежитии медвуза в Уфе
Фото - © А. А. Пирагис / Фотобанк Лори
Подросток с ножом зашел в общежитие медицинского университета в Уфе в Республике Башкортостан. Он нанес ранения шестерым студентам и сотруднику полиции, сообщает «112».
Нападение случилось в корпусе на улице Репина. Там живут иностранные студенты.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк написала в своем Telegram-канале, что его задержали полицейские. Обстоятельства инцидента выясняют.
