Ребенок «поймал» свое лицо на рыболовный воблер в Подмосковье — фото

В Детском центре имени Рошаля доктора спасли 10-летнего мальчика, который «поймал» свое же лицо на рыболовный воблер. Он допустил ошибку во время отдыха, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

10-летний ребенок неправильно закинул удочку. Приманка закрепилась у него на лице в трех местах — на губе, веках правого глаза и носу.

В операции принимали участие челюстно-лицевые и офтальмохирурги. Они успешно достали воблер, после чего восстановили целостность тканей на лице молодого человека.

По словам докторов, пострадавшему повезло. Если бы крючок проткнул глазное яблоко, были бы сильные проблемы. 10-летнего уже выписали.

Детский клинический центр имени Рошаля находится в подмосковном Красногорске. В нем есть 16 отделений, стационар, рассчитанный на 461 человека. Проводится амбулаторный прием — 600 детей каждый день. Имеется 4 отделения реанимации, 23 операционных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля проводит по 80 операций в день. Они нередко спасают жизни детей.

«Сегодня центр проводит 80 операций в день, которые часто спасают жизни детей и навсегда избавляют от тех или иных заболеваний. Президент (РФ Владимир Путин — ред.) поддержал этот проект, и мы видим, что такие клиники с лучшими врачами являются мерилом качества жизни. Мы строим еще два больших госпиталя — в Балашихе и Мытищах, которые также будут оказывать высокотехнологичную помощь», – отметил губернатор.