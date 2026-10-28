Врачи МОНИКИ прооперировали 78-летнюю пациентку с несросшимся переломом бедра

Пациентка 78 лет перенесла в МОНИКИ повторную операцию после перелома бедренной кости, которая не срослась за год с лишним. Женщина испытывала резкую боль в правой ноге и не могла встать с кровати, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского поступила 78-летняя женщина с несросшимся переломом правой бедренной кости. Больше года назад она упала с лестницы. Врачи зафиксировали перелом металлическим штифтом, но кость не срослась. В институте пациентке провели повторную операцию.

«Несращение перелома — одно из осложнений, с которыми сталкиваются травматологи-ортопеды. В отделении ежегодно проводится от 70 до 120 операций по поводу переломов и их последствий, и большинство из них связаны именно с несращением костей и их деформацией. В данном случае мы удалили прежнюю конструкцию и заново зафиксировали перелом титановыми пластинами и винтами, чтобы обеспечить кости необходимую стабильность», — рассказал руководитель отделения травматологии и ортопедии МОНИКИ Дмитрий Шавырин.

После операции женщине необходимо соблюдать рекомендованный ортопедический режим и раз в несколько месяцев проходить контрольные рентгенологические исследования. Это позволит врачам следить за сращением кости и при необходимости своевременно корректировать лечение. Соблюдение рекомендаций и наблюдение у специалистов повышают шансы на успешное восстановление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.