Воробьев: Детский клинический центр им Рошаля проводит в день по 80 операций

В расположенном в Красногорске Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля проводится по 80 операций в день, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду на площадке Дома правительства Московской области проходит форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». В его рамках состоялась пленарная сессия «Медицина здорового долголетия: „рецепты“ от специалистов и общества».

Проводимые в центре операции, по словам главы региона, часто спасают жизни пациентов и навсегда избавляют их от тех или иных заболеваний.

«Вы, Татьяна Алексеевна (Голикова, зампред правительства РФ — ред.), поддержали нас, президент принял это решение в сложный момент. И мы сегодня видим такие клиники с лучшими врачами, они тоже являются мерилом качества жизни, мерилом счастливой жизни», — сказал Воробьев.