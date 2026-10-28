Адвокат Цзен объяснил, почему банкротство не гарантирует списания кредитов

Суд может отказать банкроту в списании долгов, если заемщик получил кредиты обманом и не собирался их возвращать. Об этом рассказал адвокат Матвей Цзен, сообщает «ФедералПресс» .

За первое полугодие 2026 года суды признали банкротами 277,5 тысячи россиян. По данным «Федресурса», число отказов в списании обязательств выросло почти втрое. Цзен пояснил: сама невыплата кредита не грозит колонией, но обман при его получении может повлечь ответственность за мошенничество.

«Банкротство — это законная процедура, в ходе которой проверяют ваши долги, доходы, имущество и финансовые операции. Если у человека есть имущество, которое можно продать, его могут реализовать для погашения долгов. Если есть стабильный доход, суд может утвердить план реструктуризации задолженности. И только после прохождения процедуры гражданина могут освободить от оставшихся долгов. Причем не от всех: например, алименты и обязательства по возмещению вреда жизни и здоровью сохраняются», — подчеркнул Цзен.

Для обращения самого должника в суд минимального порога долга нет. Бесплатная процедура через многофункциональный центр доступна при долге от 25 тысяч до 1 миллиона рублей и соблюдении дополнительных условий. После банкротства гражданин обязан пять лет сообщать о нем при обращении за кредитом.

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