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Ребенок погиб в ДТП на трассе М-9 «Балтия» под Истрой

В понедельник в 11:55 на 49-м км автодороги М-9 «Балтия» в округе Истра произошло смертельное ДТП. В результате страшной аварии погиб ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью .

Предварительно, ДТП произошло из-за водителя «Газели». Он протаранил автомобиль марки Hyundai, стоящий на дороге из-за поломки.

В результате аварии 7-летний мальчик, который находился в «Газели», погиб. Также пострадали еще два человека. Их госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

В понедельник утром произошло еще одно смертельное ДТП. Две машины столкнулись лоб в лоб на юге Подмосковья, один водитель скончался.