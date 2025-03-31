Две машины столкнулись лоб в лоб: на юге Подмосковья произошло смертельное ДТП

Человек погиб в лобовом столкновении двух иномарок в Подмосковье

На автодороге Протвино — Оболенск в Подмосковье произошло смертельное ДТП: автомобили столкнулись лоб в лоб, сообщает «Чехов Вид» .

Авария случилась 30 марта около 16:00, столкнулись кроссоверы Nissan Qashqai и Renault Duster. Мужчина за рулем второго авто при ударе вылетел из него и скончался на месте происшествия.

В Nissan находились супруги. У мужчины, управлявшего транспортным средством, диагностировали тяжелые травмы — переломы. Его доставили в больницу Серпухова. Пассажирка не пострадала.

Семейную пару доставали из деформированного салона спасатели с помощью специнструмента.

В Сеть попали кадры с места ДТП. На них видно, что Qashqai выкинуло с дороги на обочину, перед и левая сторона машины сильно разбиты. Вокруг валяются обломки. У Duster полностью отсутствует передняя часть. Подробности инцидента устанавливаются.