РБК: четверо полицейских заживо сгорели в служебном авто при теракте в Махачкале

В Махачкале на улице Мирзамбекова во время теракта 23 июня в одном из служебных автомобилей заживо сгорели четверо полицейских, об этом РБК рассказал один из местных жителей, ставший свидетелем трагедии.

По словам собеседника редакции, служебный автомобиль загорелся в ходе перестрелки. В этот момент в нем находились четверо стражей порядка. Рядом с горящей полицейской машиной была припаркована легковушка очевидца, следившего за происходящим с помощью камер наблюдения, установленных на его доме.

«Машина была припаркована у дома, и от пламени начали обугливаться наличники на окнах и краска на воротах, неподалеку проходит газовая труба», — пишет РБК.

Мужчина принял решение потушить свою машину, чтобы избежать большей трагедии. Он взобрался на лестницу, приставленную к забору, и уже с нее с помощью системы садового полива тушил огонь.

Ранее Минздрав сообщил, что в результате теракта в двух городах Дагестана погиб 21 человек. Среди жертв нападения в Махачкале и Дербенте есть как правоохранители, так и мирные жители.