Минздрав: число погибших при теракте в Махачкале и Дербенте увеличилось до 21
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Министерство здравоохранения Республики Дагестан сообщило в официальном Telegram-канале, что во вторник число погибших при теракте в регионе возросло до 21 человека.
«Сегодня, к сожалению, число жертв увеличилось до 21 человека, среди которых и правоохранители, и гражданские лица», — говорится в сообщении ведомства.
Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни и как можно скорее восстановить здоровье пострадавших при теракте в двух городах Дагестана — Махачкале и Дербенте.
Ранее вечером 23 июня в Дагестане произошел теракт, в результате которого погибли как полицейские, так и мирные жители Махачкалы и Дербента. Происшествия были направлены против православия и иудаизма. Нападения на людей произошли практически одновременно.