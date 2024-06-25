Минздрав: число погибших при теракте в Махачкале и Дербенте увеличилось до 21

В Минздраве Дагестана заявили о 21 погибшем в результате нападений боевиков

Министерство здравоохранения Республики Дагестан сообщило в официальном Telegram-канале , что во вторник число погибших при теракте в регионе возросло до 21 человека.

«Сегодня, к сожалению, число жертв увеличилось до 21 человека, среди которых и правоохранители, и гражданские лица», — говорится в сообщении ведомства.

Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни и как можно скорее восстановить здоровье пострадавших при теракте в двух городах Дагестана — Махачкале и Дербенте.

Ранее вечером 23 июня в Дагестане произошел теракт, в результате которого погибли как полицейские, так и мирные жители Махачкалы и Дербента. Происшествия были направлены против православия и иудаизма. Нападения на людей произошли практически одновременно.