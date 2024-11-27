Развожаев: в Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ

сегодня в 10:35

В Севастополе военные отражают комбинированную атаку ВСУ. Предварительно, в районе Качи над морем сбито 2 дрона, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул. что на территории продолжается контроль обстановки.

Утром в среду в Севастополе звучала сирена воздушной тревоги. Она проработала около 30 минут.

Жителей просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.