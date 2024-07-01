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Развожаев: над Севастополем сбили четыре воздушные цели

По предварительной информации, 4 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем T elegram-канале .

Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Ситуация находится на контроле экстренных служб.

Губернатор напомнил, что об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112.

Отражение ракетной атаки продолжается.

Ранее, 29 июня, российские военнослужащие успешно отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь, но три мирных жителя получили ранения легкой степени тяжести из-за падения осколков. Также пострадало несколько домов.