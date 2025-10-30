Разрушительный ураган «Мелисса» разнес отель с россиянами на Кубе
Фото - © Telegram-канал SHOT
Кубинский отель Brisas Guardalavaca Hotel, где отдыхают российские туристы, был разрушен мощным ураганом «Мелисса», который свирепствует в Карибском регионе, сообщает SHOT.
Стихия обрушилась на провинцию Ольгин, где находится отель с россиянами. Скорость ветра была ужасающей — 195 км/ч.
По словам очевидцев, ураган разрушил фасад здания и даже вырвал с корнем пальмы, растущие на территории. Более того, из-за стихии пляжи и бассейны оказались загрязнены, купаться там невозможно.
Туристы опубликовали фото последствий урагана. В кадре заметно, что по территории отеля разбросаны обломки здания и пальмы, у многих построек отсутствует или сильно повреждена крыша.
При этом отель продолжает функционировать. Скоро в него должны заехать новые российские туристы. Стоимость туров с проживанием здесь может достигать 200 тыс. рублей за 10 дней на двоих.
Ранее ураган оставил сотни тысяч жителей Ямайки без электроснабжения. Также известно, что в результате его буйства погибли как минимум 7 человек.
