Разрушительный ураган «Мелисса» разнес отель с россиянами на Кубе

Кубинский отель Brisas Guardalavaca Hotel, где отдыхают российские туристы, был разрушен мощным ураганом «Мелисса», который свирепствует в Карибском регионе, сообщает SHOT .

Стихия обрушилась на провинцию Ольгин, где находится отель с россиянами. Скорость ветра была ужасающей — 195 км/ч.

По словам очевидцев, ураган разрушил фасад здания и даже вырвал с корнем пальмы, растущие на территории. Более того, из-за стихии пляжи и бассейны оказались загрязнены, купаться там невозможно.

Туристы опубликовали фото последствий урагана. В кадре заметно, что по территории отеля разбросаны обломки здания и пальмы, у многих построек отсутствует или сильно повреждена крыша.

При этом отель продолжает функционировать. Скоро в него должны заехать новые российские туристы. Стоимость туров с проживанием здесь может достигать 200 тыс. рублей за 10 дней на двоих.

Ранее ураган оставил сотни тысяч жителей Ямайки без электроснабжения. Также известно, что в результате его буйства погибли как минимум 7 человек.

