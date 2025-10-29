Ураган унес жизни семи человек в Карибском регионе

Ураган «Мелисса» оставил сотни тысяч человек без электричества на Ямайке

По данным CNN, значительные разрушения зафиксированы на юго-западе острова, где повреждены школы, жилые дома и медицинские учреждения. Около 15 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и разместиться в аварийных убежищах.

Печальная статистика жертв стихии продолжает расти — на данный момент подтверждена гибель семи человек: трое на Ямайке, трое на Гаити и один в Доминиканской Республике.

По информации Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас «Мелисса» находится примерно в 260 км к юго-западу от кубинского Гуантанамо и движется в сторону острова с максимальной скоростью ветра 205 км/ч. Метеорологи предупреждают о экстремальных объемах осадков — от 50 до 76 см, что создает реальную угрозу катастрофических наводнений и оползней на Кубе.