Разорвало на куски: появилось новое видео взрыва грузовика в Видном
Очевидцы поделились новыми эпичными кадрами взрыва грузовика с места стоянки в Видном. На видео запечатлен сам момент происшествия, когда машина разлетелась на куски, сообщает Mash.
По предварительным данным, водитель «ГАЗели» приехал на стоянку, чтобы провести ремонт. Когда он отошел, машину объяло пламя.
Огонь добрался до газового баллона, прогремел взрыв. В кадре виден сильнейший пожар, охвативший машину, и черный столб дыма. В момент взрыва авто буквально разорвало на части.
Затем пожар перекинулся на стоящую рядом фуру. К счастью, никто не пострадал.
По предварительным данным, инцидент произошел 19 ноября. Ранее сообщалось, что авто вспыхнуло на 23 км МКАД. В Сети появились другие кадры с места происшествия.
