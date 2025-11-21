Разорвало на куски: появилось новое видео взрыва грузовика в Видном

сегодня в 13:10

Кадры взрыва грузовика на стоянке в Видном появились в Сети

Очевидцы поделились новыми эпичными кадрами взрыва грузовика с места стоянки в Видном. На видео запечатлен сам момент происшествия, когда машина разлетелась на куски, сообщает Mash .

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» приехал на стоянку, чтобы провести ремонт. Когда он отошел, машину объяло пламя.

Огонь добрался до газового баллона, прогремел взрыв. В кадре виден сильнейший пожар, охвативший машину, и черный столб дыма. В момент взрыва авто буквально разорвало на части.

Затем пожар перекинулся на стоящую рядом фуру. К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, инцидент произошел 19 ноября. Ранее сообщалось, что авто вспыхнуло на 23 км МКАД. В Сети появились другие кадры с места происшествия.

