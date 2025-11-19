Обломки разлетелись по парковке: видео эпичного взрыва на 23-м километре МКАД

сегодня в 12:05

Мощный взрыв произошел рядом с торговой точкой на МКАД

На 23-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) вспыхнул пожар, сопровождаемый взрывом. На видеозаписи показаны момент взрыва и густой черный дым, поднимающийся от места происшествия, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из торговых павильонов.

По другой версии, причиной пожара стала загоревшаяся «Газель».

На опубликованных кадрах видно, что от места пожара в небо поднимался черный густой дым, затем произошел взрыв. После этого на расстояние нескольких десятков метров разлетелись осколки от места происшествия.

Пожар потушили, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о горящей фуре на парковке рядом с 23-м километром МКАД. Автомобилисты поделились видео пожара.

