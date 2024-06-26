Размыло дорогу: врачи не могут добраться до сошедшего с рельсов поезда в Коми

сегодня в 20:00

Врачи не могут проехать к месту крушения поезда в Коми из-за размытой дороги

В Коми часть врачей не может добраться до места, где сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск, из-за размытой дороги, сообщает SHOT.

В Сети появились кадры, на которых видно наступившее в окрестностях города Инты бездорожье. Населенный пункт находится в нескольких километрах от места крушения состава.

На видео — потоки воды, текущие по месту, где раньше проходила дорога. Такой барьер не под силу преодолеть машинам с медиками и сотрудниками МЧС.

Основные травмы пострадавших при сходе с рельсов вагонов — ушибы головы с подозрением на ЗЧМТ. Среди детей никто не пострадал.

Сход с рельсов вагонов пассажирского поезда № 511 произошел на перегоне Инта-1 — Угольный. Движение составов на участке приостановлено.