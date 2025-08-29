Разлив нефти около Новороссийска оперативно локализован

На месте работают сотрудники Росприроднадзора. Они отобрали пробы воды.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Точное количество нефти, попавшее в море, будет известно позднее.

29 августа недалеко от Новороссийска произошел разлив более тонны нефтепродуктов во время их погрузки на танкер. Топливо вылилось из турецкого корабля T. Semahat.