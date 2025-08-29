Разлив нефти около Новороссийска оперативно локализован
Фото - © скриншот/МЧС России
Угроза распространения нефтяного пятна около Новороссийска оперативно устранена. Сам разлив нефтепродуктов локализовали, сообщает ТАСС.
На месте работают сотрудники Росприроднадзора. Они отобрали пробы воды.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Точное количество нефти, попавшее в море, будет известно позднее.
29 августа недалеко от Новороссийска произошел разлив более тонны нефтепродуктов во время их погрузки на танкер. Топливо вылилось из турецкого корабля T. Semahat.