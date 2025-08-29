Вылилось более тонны: новый разлив нефтепродуктов произошел в Черном море

сегодня в 15:26

SHOT: разлив более тонны нефтепродуктов произошел у берегов Новороссийска

В пяти километрах от черноморского побережья Новороссийска произошел разлив более тонны нефтепродуктов, утверждает SHOT . По данным канала, из-за случившегося уже ввели объектовый режим ЧС.

Топливо вылилось из танкера T. Semahat, прибывшего из порта Керфез (Турция) под турецким флагом. Разлив произошел во время погрузки нефтепродуктов.

На борту турецкого танкера было 24 человека. После разлива топлива на море образовалось пятно размером 400 на 100 метров, уточняет издание.

Прочие подробности выясняются. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

В декабре 2024 года в Керченском проливе Черного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. В результате ЧП в акваторию попали тысячи тонн топлива. В июле 2025 года мазут из затонувшей «Волгонефти-212» продолжал вытекать в Черное море.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии называл разлив мазута в Керченском проливе «экологической бедой». Тогда же глава государства говорил о необходимости остановить расползание пятна и найти способ вытащить танкеры на берег.

