Мазут из затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжает вытекать в Черное море

Танкер «Волгонефть-212», который полностью ушел под воду в Керченском проливе, до сих пор загрязняет морскую воду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Арбитражный суд Краснодарского края.

По словам представителя Росприроднадзора, все 8 резервуаров с нефтепродуктами на борту потеряли герметичность. Некоторые из них были повреждены при крушении, другие опустились на дно вместе с кораблем, но все они пропускают нефть, которая попадает в Черное море.

Представитель надзорного ведомства также пояснила в суде, что водолазы во время всех проверок наблюдали постоянную утечку нефтепродуктов. На вопрос судьи о том, текло ли из всех резервуаров корабля, она дала положительный ответ. Сотрудница также добавила, что невозможно точно измерить, сколько воды попало в баки и как она смешалась с нефтью. Известно только, что все нефтепродукты оказались в море — некоторые сразу при аварии, а часть продолжает вытекать до сих пор.

Ранее начался суд о возмещении вреда природе после аварии корабля «Волгонефть-212». Никто из ответчиков не пришел на заседание и не высказал своего мнения по делу.

Разлив нефти в Керченском проливе произошел 15 декабря 2024 года. Тогда два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — затонули во время шторма. Эти корабли перевозили мазут, который вылился в море. Как сообщает российский Минтранс, повредились минимум 4 отсека с топливом, и около 2400 т мазута оказалось в воде.