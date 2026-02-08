Разлив нефтепродуктов произошел возле Пхукета

В результате крушения контейнеровоза Sealloyd Arc в Андаманском море около Пхукета произошел разлив нефтепродуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

Судно следовало под флагом Панамы из Малайзии в Бангладеш. Оно перевозило около 300 контейнеров 14 из которых содержали опасные вещества.

Их попадание в море создает угрозу для окружающей среды и судоходства. После крушения судна специалисты провели наблюдение с воздуха и обнаружили мазутное пятно примерно 7,2 км в длину и 1,6 км в ширину.

Нефтепродукты в море движутся в западном направлении, то есть в противоположную от острова сторону.

В результате крушения были спасены 16 членов экипажа, их доставили на берег. Военно-морские силы Таиланда вместе со специалистами проводят ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что пляжного сезона в Анапе в 2026 году тоже может не быть из-за разлива мазута. Керченский пролив будет небезопасен для отдыхающих еще не менее полугода.

