Пляжного сезона в Анапе в 2026 году тоже может не быть из-за разлива мазута
Фото - © РИА Новости
Пляжного сезона в Анапе в Краснодарском крае в 2026 году опять не будет. Керченский пролив будет небезопасен для отдыхающих еще не менее полугода, сообщает Mash.
Шесть месяцев понадобится для устранения последствий крушения танкеров, на которых перевозили нефтепродукты.
Накануне судна накрыли с помощью особых конструкций — коффердамов. Их закрепили с помощью стержней на дне моря. Такие действия предприняли, чтобы сформировать барьер и не допустить утечки.
У водолазов получится доплыть до судов через отверстие в саркофагах. Но пока откачать оставшиеся около двух с половиной тыс. тонн нефти не выйдет. В связи с холодами жидкость застыла. Она напоминает твердый пластик.
Сначала мазут предстоит разогреть. Это получится сделать исключительно в условиях теплой воды без волн. Работы начнутся, предположительно, в мае-июне 2026 года.
Разлив мазута в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 года. Тогда произошел разлом корпусов двух российских нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма. На кораблях перевозили мазут.
