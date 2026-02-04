Пляжного сезона в Анапе в 2026 году тоже может не быть из-за разлива мазута

Пляжного сезона в Анапе в Краснодарском крае в 2026 году опять не будет. Керченский пролив будет небезопасен для отдыхающих еще не менее полугода, сообщает Mash .

Шесть месяцев понадобится для устранения последствий крушения танкеров, на которых перевозили нефтепродукты.

Накануне судна накрыли с помощью особых конструкций — коффердамов. Их закрепили с помощью стержней на дне моря. Такие действия предприняли, чтобы сформировать барьер и не допустить утечки.

У водолазов получится доплыть до судов через отверстие в саркофагах. Но пока откачать оставшиеся около двух с половиной тыс. тонн нефти не выйдет. В связи с холодами жидкость застыла. Она напоминает твердый пластик.

Сначала мазут предстоит разогреть. Это получится сделать исключительно в условиях теплой воды без волн. Работы начнутся, предположительно, в мае-июне 2026 года.

Разлив мазута в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 года. Тогда произошел разлом корпусов двух российских нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма. На кораблях перевозили мазут.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.