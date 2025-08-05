Раздался жуткий крик: укус гадюки на Алтае отправил девочку в реанимацию

Девочка попала в реанимацию после укуса гадюки на Алтае

Гадюка укусила 6-летнюю девочку у водопада в Алтайском крае. Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию, сообщает SHOT .

Девочка вместе с мамой и старшей сестрой отправились на водопад Че-Чкыш в Чемальском районе. По словам туристов, вход на территорию платный, при этом предупреждающих знаков о ядовитых змеях не было.

Семья поднималась по горной тропе, в какой-то момент младшая девочка начала жутко кричать от боли. Мама рассказала, что дочь была в сандалиях с носками и случайно наступила на гадюку. Из-за отсутствия связи пришлось оперативно спускаться, чтобы вызвать врачей.

В местной больнице девочке поставили уколы. В родном Барнауле пострадавшего ребенка госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Ранее под Челябинском гадюка укусила мальчика за палец, когда тот снимал ее на видео. В результате ребенку понадобилась медпомощь.