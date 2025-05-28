Под Челябинском гадюка цапнула мальчика за палец, когда тот снимал ее на видео

В Нижнем Уфалее Челябинской области рядом с магазином «Матвей» на мальчика напала гадюка. Он снимал змею на смартфон в тот момент, кода та укусила его за палец, сообщает пресс-служба Администрации Верхнеуфалейского городского округа.

На опубликованном видео мальчик максимально близко подходит к змее. Проходит несколько секунд, и рептилия бросается в атаку. В результате ребенку понадобилась медпомощь.

В пресс-службе администрации округа напомнили, что в конце мая — начале июня особо активно ведут себя змеи, в том числе гадюки. Они греются на открытой местности. Ведут себя рептилии агрессивно, если создать для них угрозу.

Ранее в США змея 16 раз укусила директора зоопарка. Он выжил.