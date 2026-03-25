Разбился в ДТП: погиб напавший на помощницу топ-менеджера «Росхима»

Злоумышленник попал в ДТП. Он мчался на своей машине и врезался в фуру.

В результате аварии автомобиль мужчины загорелся. От полученных травм злоумышленник умер на месте.

Ранее мужчина попытался убить свою экс-возлюбленную в ее же съемной квартире в жилом комплексе «Лайнер» в Москве. Он нанес ей свыше 12 ударов ножом. До этого мужчина преследовал жертву более года.

Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи. После происшествия было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

