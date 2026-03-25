Помощницу топ-менеджера «Росхима» забили ножом и бросили умирать

В Москве мужчина пытался убить свою экс-возлюбленную в день ее рождения

Помощница топ-менеджера компании «Росхим» стала жертвой бывшего возлюбленного, который напал на нее с ножом спустя год слежки в ее же съемной квартире в жилом комплексе «Лайнер» в Москве, сообщает Mash .

Предварительно известно, что в свой день рождения 29-летняя Мария Б. подверглась нападению, получив свыше 12 ударов ножом. Преступником оказался ее бывший сожитель.

Злоумышленник преследовал жертву более года — она сменила место жительства, но это не помогло. Новый адрес был скрыт даже от семьи, однако агрессор смог его обнаружить. Прибыв к ней рано утром с оружием, он совершил нападение. Затем он сделал фото пострадавшей и отправил эти изображения ее родственникам и друзьям, сопроводив их сообщением: «Мария умерла».

Сейчас сотрудница инвестиционного департамента «Росхима» проходит лечение в клинике. Состояние девушки оценивается как критическое. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.