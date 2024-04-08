Расстрелявший полицейских в Подмосковье наркодилер может скрываться на «Ниве»

Напавший на полицейских наркодилер может скрываться на темно-зеленой «Ниве»

После расстрела полицейских в Подмосковье подозреваемый попал на камеры на черном мотоцикле Yamaha FZ6-N, но у него также есть темно-зеленая «Нива-Бронто», сообщает Telegram-канал Mash .

Сотрудники полиции разыскивают 34-летнего москвича по подозрению в расстреле своих коллег накануне вечером. Один из стражей порядка скончался на месте, второй госпитализирован с ранением головы и находится в коме.

Полицейские сообщают, что злоумышленник может скрываться на «Ниве-Бронто». По документам мужчина является индивидуальным предпринимателем и продает рекламу в интернете. Однако сотрудники правоохранительных органов подозревали его в сбыте наркотиков, поэтому вели слежку.

Нападение на сотрудников МВД произошло вечером 7 апреля. Известно, что погибший и раненый полицейские следили за подозреваемым без оружия и в штатском.