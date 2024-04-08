Расстрелявший полицейских в Подмосковье наркодилер может скрываться на «Ниве»
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После расстрела полицейских в Подмосковье подозреваемый попал на камеры на черном мотоцикле Yamaha FZ6-N, но у него также есть темно-зеленая «Нива-Бронто», сообщает Telegram-канал Mash.
Сотрудники полиции разыскивают 34-летнего москвича по подозрению в расстреле своих коллег накануне вечером. Один из стражей порядка скончался на месте, второй госпитализирован с ранением головы и находится в коме.
Полицейские сообщают, что злоумышленник может скрываться на «Ниве-Бронто». По документам мужчина является индивидуальным предпринимателем и продает рекламу в интернете. Однако сотрудники правоохранительных органов подозревали его в сбыте наркотиков, поэтому вели слежку.
Нападение на сотрудников МВД произошло вечером 7 апреля. Известно, что погибший и раненый полицейские следили за подозреваемым без оружия и в штатском.