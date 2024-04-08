Полицейские, которых расстрелял наркодилер в Подмосковье, были в штатском и без оружия
Mash: подмосковные полицейские в момент расстрела наркодилером были в штатском
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Двое сотрудников полиции, которых расстрелял наркодилер в Московской области, были одеты в штатское, сообщает Mash.
Также у полицейских не было с собой оружия. Они следили за предполагаемым преступником.
Днем 7 апреля проводилась операция по поимке наркоторговца. Двое полицейских наблюдали за местом закладки наркотиков недалеко от СНТ «Озон» в Подмосковье. Дилер заметил засаду, выстрелил силовикам в головы.
Раненых полицейских нашел местный житель. Старший прапорщик Сергей Е. погиб на месте. За жизнь 26-летнего лейтенанта Григория С. борются врачи.
Убийца скрылся с места преступления на черном мотоцикле Honda без номеров. Он направился в сторону Санкт-Петербурга. За совершенное преступление ему грозит до 20 лет тюрьмы.