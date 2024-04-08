Полицейские, которых расстрелял наркодилер в Подмосковье, были в штатском и без оружия

Mash: подмосковные полицейские в момент расстрела наркодилером были в штатском

Двое сотрудников полиции, которых расстрелял наркодилер в Московской области, были одеты в штатское, сообщает Mash .

Также у полицейских не было с собой оружия. Они следили за предполагаемым преступником.

Днем 7 апреля проводилась операция по поимке наркоторговца. Двое полицейских наблюдали за местом закладки наркотиков недалеко от СНТ «Озон» в Подмосковье. Дилер заметил засаду, выстрелил силовикам в головы.

Раненых полицейских нашел местный житель. Старший прапорщик Сергей Е. погиб на месте. За жизнь 26-летнего лейтенанта Григория С. борются врачи.

Убийца скрылся с места преступления на черном мотоцикле Honda без номеров. Он направился в сторону Санкт-Петербурга. За совершенное преступление ему грозит до 20 лет тюрьмы.