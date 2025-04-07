Раскуроченная кабина: видео с места въезда «Газели» в переход в Москве

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Появилось видео с места въезда «Газели» в пешеходный переход в Москве

РЕН ТВ опубликовал видеоролик с места въезда грузовой «Газели» в пешеходный переход на Кутузовском проспекте в Москве.

На нем видно, что сильно смята кабина автомобиля, треснуло лобовое стекло, оторвано колесо, кузов раскурочен и сбит на пол. Рядом валяются обломки и осколки. Место ЧП обтянуто маркировочной лентой.

Предварительно, на авто стояла всесезонная резина.

Специалисты проверяют версию о том, что водитель мог уснуть за рулем.

ДТП произошло около станции метрополитена «Парк Победы». Грузовая «Газель» слетела в подземный переход. Обошлось без пострадавших.