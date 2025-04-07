«Газель» влетела в подземный переход на Кутузовском проспекте в столице
На Кутузовском проспекте в Москве, около станции метро «Парк Победы», грузовая «Газель» слетела в подземный переход, сообщает«МК: срочные новости».
По предварительной информации, пострадавших в данном инциденте нет.
Также несколько лет назад возле соседней станции метро «Славянский бульвар» в подземный переход съехал автобус. В этом ДТП погибли четыре человека.
Вечером 6 апреля на юго-западе столицы столкнулись коммерческий и городской автобусы. В дорожной аварии пострадали семь человек.