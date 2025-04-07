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«Газель» влетела в подземный переход на Кутузовском проспекте в столице

На Кутузовском проспекте в Москве, около станции метро «Парк Победы», грузовая «Газель» слетела в подземный переход, сообщает «МК: срочные новости».

По предварительной информации, пострадавших в данном инциденте нет.

Также несколько лет назад возле соседней станции метро «Славянский бульвар» в подземный переход съехал автобус. В этом ДТП погибли четыре человека.

Вечером 6 апреля на юго-западе столицы столкнулись коммерческий и городской автобусы. В дорожной аварии пострадали семь человек.