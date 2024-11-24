Раскрыты личности двух разбившихся в Подмосковье парашютистов

сегодня в 18:28

Mash: инструктор и студент разбились во время прыжка с парашютом в Подмосковье

Раскрыты личности двух разбившихся в Пущино Московской области парашютистов. Они оба пребывают в тяжелом состоянии, сообщает Mash .

Первый пострадавший — 49-летний инструктор по прыжкам с парашютом Алексей С. Второй — 21-летний студент МГУ Андрей З.

Прыжок прошел неудачно, поскольку у обоих экстремалов запутались стропы. У Алексея С. ушиблена грудная клетка, сломаны ребра, есть открытый перелом левой голени и травмы живота. У Андрея З. сломана поясница, ушиблена грудная клетка, а также есть травма живота.

Оба экстремала находятся в больнице. Инцидент произошел примерно в 17:00.