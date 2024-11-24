Два парашютиста упали на землю во время прыжка в Подмосковье
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Два парашютиста неудачно приземлились во время прыжка в Подмосковье. Они получили травмы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
Неудачный прыжок совершили два человека. Одному 21, а второму 49 лет.
Парашютисты получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.
Ранее в Кирове Республики Коми парашютистка совершала прыжок в день рождения. У нее не открылся основной парашют, и она приземлилась на деревья.