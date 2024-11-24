Два парашютиста упали на землю во время прыжка в Подмосковье Происшествия сегодня в 17:09 Фото - © Фотобанк Лори

Два парашютиста неудачно приземлились во время прыжка в Подмосковье. Они получили травмы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Неудачный прыжок совершили два человека. Одному 21, а второму 49 лет. Парашютисты получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы. Ранее в Кирове Республики Коми парашютистка совершала прыжок в день рождения. У нее не открылся основной парашют, и она приземлилась на деревья.