Прыгала в день рождения: в Кирове не удалось спасти разбившуюся парашютистку

Baza: в Кирове скончалась девушка, у которой при прыжке не раскрылся парашют

В Кировской больнице скончалась жительница Республики Коми, у которой при прыжке не раскрылся основной парашют и не сработал запасной. Видеозапись трагичного прыжка опубликовала Baza .

Трагедия произошла 27 июля в Кирове. Девушка прыгала с парашютом в свой день рождения.

На кадрах видно, как три человека совершают прыжок из самолета. Однако у одного из них не раскрывается основной парашют. По рации девушке кричали про запасной парашют, но она так и продолжила стремительно снижаться.

Позже выяснилось, что и запасной парашют не сработал. Парашютистка приземлилась на деревья и получила тяжелые травмы. Медики 2 недели пытались стабилизировать состояние пострадавшей, но от полученных травм она скончалась.