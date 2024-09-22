Раскрыты детали жизни мытищинца, задержанного за издевательства над собаками

МК: у задержанного за издевательства над собаками мытищенца умерла от рака жена

50-летний житель подмосковных Мытищ, Константин, которого задержали за, предположительно, протаскивание собак по проезжей части на автомобиле, столкнулся с семейной драмой. Несколько лет назад его супруга скончалась от тяжелой болезни, сообщает « МК: срочные новости ».

Жена Константина «сгорела» от онкологии за несколько месяцев. Мужчине пришлось самостоятельно растить ребенка. После инцидента сын переехал к родственникам.

Из-за семейной драмы Константин употреблял антидепрессанты. Однако иногда у него были срывы.

Также в «МК: срочные новости» сообщали, что добродушные жители Мытищ спасли двух питомцев, которых Константин, предположительно, проволок на автомобиле. Одна из собак получила травмы.

«Друзья, вот собаки. Они живы. У них есть травмы, их протащили по асфальту. Одна ходит, но прихрамывает. Сейчас решаем вопрос с волонтерской организацией, чтобы обеспечить лечение собакам», — сказал на записанном видео один из неравнодушных.

Инцидент произошел днем 21 сентября в СНТ «Мосводоканал-2». Мужчина проволок собак на машине ВАЗ-2104.